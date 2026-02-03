Il governo ha annunciato un nuovo piano per aiutare i mutuatari con mutui a tasso fisso. L’obiettivo è offrire più sicurezza ai cittadini in vista delle nuove norme sulla sicurezza che entreranno in vigore a breve. Nessuna data precisa, ma le intenzioni sono chiare: rendere più stabile il pagamento delle rate e ridurre i rischi legati alle fluttuazioni dei tassi. La misura potrebbe interessare molte famiglie italiane, che ora aspettano dettagli più concreti sul prossimo passo.

Il governo ha presentato un nuovo piano per i mutui a tasso fisso, in vista dell’entrata in vigore del nuovo decreto sulla sicurezza. Il provvedimento, inserito nel pacchetto di misure economiche e sociali, mira a favorire l’accesso ai prestiti residenziali, con un tasso di interesse costante per un periodo di tempo stabilito. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha annunciato l’avvio di un’iniziativa per facilitare l’erogazione di finanziamenti immobiliari, con l’obiettivo di rendere più accessibile l’acquisto della casa, soprattutto per coloro che desiderano beneficiare di un tasso d’interesse fermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - **Cassa depositi e prestiti: il governo presenta il nuovo piano per i mutui a tasso fisso**

Approfondimenti su Cassa Depositidi Prestit

Questa mattina a Torino, Cassa Depositi e Prestiti ha organizzato un roadshow con Confindustria.

Nel 2025, in Toscana, si è registrato un aumento sia degli importi richiesti per i mutui che delle durate, in risposta ai prezzi elevati degli immobili.

Ultime notizie su Cassa Depositidi Prestit

