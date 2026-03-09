Addio spartitraffico arriva il nuovo mercato di via Orvieto | ecco come cambierà il volto del quartiere

Entro la fine del 2026, il mercato di via Orvieto sostituirà lo spartitraffico che attualmente occupa. La trasformazione, che prevede la creazione di un mercato rionale, è in fase di completamento dopo un lungo iter amministrativo. La modifica del volto del quartiere è ormai prossima, con lavori e interventi che interesseranno l’area nei prossimi mesi.

Obiettivo dell'amministrazione è completare il mercato vero e proprio entro il 2026. L'operazione comporta anche la realizzazione di una nuova piazza Entro la fine del 2026 il mercato di via Orvieto cambierà look. Il lungo iter amministrativo necessario per trasformare quello che, ancora oggi, è uno spartitraffico in un mercato rionale, si è praticamente concluso. “Siamo solo in attesa del mutuo che abbiamo già chiesto a Cassa Depositi e Prestiti” ha spiegato Marcello Morlacchi il vicepresidente e assessore ai lavori pubblici del municipio VII, “l’intervento da realizzare è stato già approvato, con relativo progetto esecutivo. Una volta ricevuto il finanziamento, circa 4,4 milioni di euro, possiamo avviare l’operazione con l’obiettivo di terminare, la nuova struttura che andrà ad accogliere i box, entro la fine del 2026”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Stipendi e professioni, ecco come cambierà il mercato del lavoro nel 2026

Mercato Salernitana: volto nuovo in attacco, arriva MolinaOperazione a titolo definitivo, due anni di contratto per la punta della Vis Pesaro, che ha giocato la prima parte di stagione in prestito a Siracusa...