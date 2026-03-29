Al teatro D’Annunzio di Latina arriva “Casa Abis - Ancora in 2”, uno spettacolo comico prodotto dalla coppia composta da Stella Falchi e Gabriele Abis. La rappresentazione, parte di un progetto più ampio, si svolge in questa città dopo aver già avuto altre tappe. La compagnia porta in scena un evento teatrale che coinvolge i due attori e il pubblico presente.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Fa tappa a Latina, “Casa Abis”, il progetto comico nato dalla coppia formata da Stella Falchi e Gabriele Abis. Un’idea sorta per caso che si è evoluta nel tempo e sta riscuotendo sempre più successo. “Casa Abis” affronta argomenti legati alla vita di coppia di tutti i giorni ma anche situazioni di interesse pubblico e collettivo con un pizzico di ironia tramite i social. Il progetto ha preso piede nel 2022 e ha raggiunto numeri importanti sui diversi canali social. La coppia sta attraversando i teatri d’Italia con lo spettacolo “Ancora in 2”, con testi e regia di Abis e Falchi e prodotto dalla Vera Agency di Paolo Ruffini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - "Casa Abis - Ancora in 2" al teatro D’Annunzio

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