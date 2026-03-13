Riciclando L’epopea dei rifiuti l' ultimo appuntamento della rassegna Famiglie a teatro al Verdi

Domenica 22 marzo alle 16 al Teatro Verdi di Padova si terrà l’ultimo spettacolo della rassegna Famiglie a teatro, intitolato “Riciclando”. L’evento è rivolto ai bambini e si focalizza sulle tematiche della sostenibilità e del riciclo dei rifiuti. La rappresentazione si propone di coinvolgere il pubblico più giovane attraverso un approccio diretto e pratico, senza approfondimenti o analisi ulteriori.

Appuntamento alle ore 16, domenica 22 marzo al Teatro Verdi di Padova con “Riciclando. L’epopea dei rifiuti”.se ognuno avesse cura della propria isola e la difendesse dal mostro Caos, sarebbe già abbastanza per salvare il pianeta dalla distruzione totale! Immaginate un mondo tutto nuovo dove ogni cosa è rigorosamente riciclata, riutilizzata e, da vecchie cianfrusaglie, possa tornare ad una seconda vita, utilizzata con nuove funzioni, assemblata in modi differenti e con tecniche futuribili! Nel Pacific Trash Vortex, in una delle 5 isole di plastica sperdute nell’Oceano, un fantasioso naufrago vive una battaglia tra sogno e realtà contro il Caos, re dei rifiuti e dello spreco, fiancheggiato dagli orridi Sporcizzoni, una banda putrida, generatasi dall’accumulo sconsiderato del consumismo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati ‘The Frozen Show’, nuovo appuntamento benefico della rassegna dedicata al teatro per le famiglieDomenica 22 alle 17, presso la Sala Polivalente della Fondazione Ado, si terrà lo spettacolo per tutta la famiglia ‘The Frozen Show’. Toni Servillo apre la rassegna dei "Fuoriserie" al teatro VerdiToni Servillo apre la rassegna dei Fuoriserie con un monologo rivoluzionario sull'importanza della cultura greca che abbiamo dimenticatoQuando e...