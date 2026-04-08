Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La Tenda

Il Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00 il cui intero ricavato sarà devoluto agli ospiti del Centro La Tenda, un presidio sociale completo nel cuore di Napoli, che combina accoglienza notturna, assistenza sanitaria, supporto ai minori e alle famiglie e distribuzione di farmaci a chi vive in condizioni di povertà. L’iniziativa è promossa da “ Sole e Solidarietà APS”, nata con l’obiettivo di costruire ponti concreti tra chi ha bisogno e chi può aiutare. Un’associazione che nasce da un’esigenza concreta, prima ancora che dà un’idea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Al Teatro Bolivar di Napoli Marco Francini e la sua band in “45 giri”Sul palco del Teatro Bolivar di Napoli arriva la musica di Marco Francini e la sua band in "45 giri".

Sabato 7 febbraio al Teatro Bolivar di Napoli Elvira Notari DaySabato 7 febbraio 2026 il Teatro Bolivar di Napoli ospita ELVIRA NOTARI DAY, un doppio appuntamento omaggio ad Elvira Coda Notari, pioniera del muto...

Temi più discussi: Handle with care, inquietudini e fragilità nel viaggio introspettivo di Funa; A teatro con i bambini a Napoli e in Campania: gli spettacoli da non perdere; Il Nobel Santos: In Colombia dieci anni dopo la guerra la fanno le mafie; Addio a Lorenza Licenziati, giornalista e donna meravigliosa.

Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La TendaIl Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00 il cui ... napolivillage.com

Al Teatro Bolivar in scena l’ultimo appuntamento della rassegna Piccole Storie di EroiSabato 11 aprile al Teatro Bolivar va in scena l'ultimo appuntamento della rassegna Piccole Storie di Eroi a cura di Martina Zaccaro. 2anews.it

"HANDLE WITH CARE", INQUIETUDINI E FRAGILITA' NEL VIAGGIO INTROSPETTIVO DI FUNA - Al Teatro Bolivar atmosfere cupe e oniriche per lo spettacolo di danza, anche sospesa, del collettivo napoletano: quadri scuri e potenti di un'umanità alla deriva - facebook.com facebook