Sabato 7 febbraio, il Teatro Bolivar di Napoli si anima con l’Elvira Notari Day. Due eventi per rendere omaggio alla pioniera del cinema muto napoletano, Elvira Coda Notari, prima regista italiana. La giornata celebra la sua figura e il suo contributo al cinema, con un programma dedicato che coinvolge appassionati e studiosi.

Sabato 7 febbraio 2026 il Teatro Bolivar di Napoli ospita ELVIRA NOTARI DAY, un doppio appuntamento omaggio ad Elvira Coda Notari, pioniera del muto napoletano e prima regista del cinema italiano, con il patrocinio del Comitato Nazionale Elvira Notari 150. Prosegue così il percorso di riscoperta e valorizzazione avviato con la rassegna Elvira 150 ideata da Antonella Di Nocera, che prese il via proprio il giorno del compleanno di Notari (10 febbraio) lo scorso anno proseguendo con la visione in sala, per la prima volta, dell’opera integrale dell’autrice. Al centro della serata al Bolivar c’è un dialogo tra sguardo contemporaneo e le origini. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sabato 7 febbraio al Teatro Bolivar di Napoli Elvira Notari Day

Una serata con il cinema di Elvira Notari: doppio omaggio alla prima regista italiana, tra sguardo contemporaneo e le origini. Sabato 7 febbraio al Teatro Bolivar di Napoli: alle 18.30 E N. O s, il documentario di Valerio Cir - facebook.com facebook

Elvira Notari Day a Napoli, ad aprile tour negli Usa. 7 febbraio al Teatro Bolivar omaggio alla prima regista italiana #ANSA x.com