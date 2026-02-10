Questa sera al Teatro Bolivar di Napoli, Marco Francini e la sua band portano in scena “45 giri”. L’artista presenta il suo nuovo spettacolo, mescolando musica e emozioni, con un repertorio che ripercorre i classici del passato rivisitati con energia e passione. Il pubblico si prepara a vivere un concerto coinvolgente, tra ascolti attenti e balli improvvisati.

Sul palco del Teatro Bolivar di Napoli arriva la musica di Marco Francini e la sua band in "45 giri". Venerdì 13 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar di Napoli (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, arriva “45 Giri”, uno spettacolo di Marco Francini che, con la sua band, racconta e concentra i temi e i brani che hanno fatto grande la canzone italiana: amore, protesta e follia. La Canzone Italiana dagli anni ’50 ad oggi rappresenta uno straordinario patrimonio di musica e poesia. Autori, interpreti e cantautori sono stati i protagonisti di intere generazioni e hanno scandito il tempo con le emozioni e con l’intensità della melodia e del canto. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro Bolivar di Napoli Marco Francini e la sua band in “45 giri”

Approfondimenti su Teatro Bolivar

Al Teatro Bolivar di Napoli va in scena “La luna è una mujer”, un’opera transmediale diretta dall’attrice e regista Maria Angela Robustelli.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Teatro Bolivar

Argomenti discussi: Chiara Francini torna al Teatro Bolivar con Forte e Chiara; Elvira Notari Day, il 7 febbraio 2026 al Teatro Bolivar di Napoli; Chiara Francini sbarca a Napoli: risate, confessioni in teatro e un giallo al cinema; Chiara Francini: Al Bolivar il mio spettacolo, racconto intimo e autobiografico.

Ritorna al Teatro Bolivar Chiara Francini domenica 8 febbraio con Forte e ChiaraNAPOLI -Torna a Napoli, sul palco del Teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, Chiara Francini con Forte e Chiara, Torna a Napoli, sul palco del Teatro Bolivar (via Bart ... marigliano.net

Al teatro Bolivar va in scena il Napoli Burlesque Festival: due giorni con ospiti internazionaliAl Teatro Bolivar di Napoli debutta la prima edizione del Napoli Burlesque Festival, in programma venerdì 30 e sabato 31 gennaio 2026 (open ore 20, start ore 21). Il progetto ... ilmattino.it

Stasera il Teatro Bolivar di Napoli ospita ELVIRA NOTARI DAY, un doppio appuntamento omaggio ad Elvira Coda Notari, pioniera del muto napoletano e prima regista del cinema italiano. Ne abbiamo parlato con Michele Signore musicista & Simona Frasca e facebook