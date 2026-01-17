Paziente oncologico attende ore una barella al pronto soccorso la denuncia della moglie |  C' è poco personale

Una paziente oncologica ha trascorso circa otto ore al pronto soccorso in attesa di una barella, alcuni momenti passati a terra per il dolore. La moglie denuncia la carenza di personale, evidenziando le difficoltà nelle emergenze. Situazioni come questa sottolineano l’importanza di garantire tempi di attesa più adeguati e un’assistenza tempestiva per i pazienti più fragili.

Circa otto ore trascorse al pronto soccorso in attesa di una barella, alcune delle quali passate sdraiato sul pavimento a causa dei dolori causati dalla sua patologia. È quanto sarebbe accaduto, secondo il racconto della moglie, a un uomo di 60 anni, malato oncologico, che si trovava con la consorte all’ospedale Principe di Piemonte di Senigallia, in provincia di Ancona. La vicenda della coppia, originaria della provincia di Verona, è stata ripresa da vari esponenti politici locali ed ha acceso l’attenzione sulle condizioni di accesso e di assistenza nel servizio di emergenza. Stando a quanto raccontato dalla moglie del paziente, che ha anche diffuso una foto molto esplicita in merito a quanto denunciato, la coppia sarebbe arrivata in pronto soccorso intorno alle 8. 🔗 Leggi su Veronasera.it

