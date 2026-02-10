10 anni di tecnologia con il cuore | #cuoriconnessi il progetto di Unieuro e polizia di stato celebra il suo decimo anniversario con due eventi

Dieci anni fa, Unieuro e la Polizia di Stato hanno lanciato il progetto #cuoriconnessi, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi del cyberbullismo e promuovere un uso più consapevole della tecnologia. Oggi, il progetto festeggia questo importante traguardo con due eventi dedicati, continuando a coinvolgere scuole e cittadini per diffondere messaggi di sicurezza e responsabilità online.

Sensibilizzare e informare sui temi del cyberbullismo e promuovere un uso consapevole della rete e della tecnologia: è questo l'obiettivo che da 10 anni Unieuro, in collaborazione con Polizia di Stato, persegue con il progetto #cuoriconnessi.Questa mattina, in occasione del Safer Internet Day.

