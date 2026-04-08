Dopo settimane di voci e supposizioni, l’artista noto come Aka 7even ha confermato pubblicamente di avere una relazione con Cristina Ferrara. La notizia è stata comunicata attraverso un post sui social, interrompendo il silenzio che aveva mantenuto fino a quel momento. La conferma arriva a distanza di mesi dalle prime indiscrezioni e segna una novità significativa nella vita privata del cantante.

Dopo mesi di gossip arriva la conferma Aka 7even rompe il silenzio e racconta tutto sulla relazione con Cristina Ferrara Le sue parole sorprendono i fan La love story tra Aka 7even e Cristina Ferrara è ormai sotto gli occhi di tutti, ma solo adesso emergono dettagli che cambiano completamente la percezione di questo rapporto. Dopo settimane di gossip, indizi social e avvistamenti sospetti, il cantante ha deciso di uscire allo scoperto raccontando cosa è successo davvero tra lui e l’ex di Gianmarco Steri. E le sue parole stanno già facendo discutere. Tutto è iniziato a inizio anno, quando Aka 7even e Cristina Ferrara erano stati avvistati insieme a Napoli. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Sanremo 2026, LDA e Aka 7even cantano Poesie clandestine. Testo e di cosa parla la canzoneLDA e Aka 7even arrivano a Sanremo 2026 con l’energia di chi ha voglia di farsi conoscere meglio e la leggerezza di chi sa divertirsi davvero.

Sanremo, pagelle cover: Lda-Aka 7Even-De Piscopo storia di Napoli (6), Raf-The Kolors cringe (5)Verrebbe da dire, citando lo show di Stefano De Martino (prossimo, si dice, a prendere il posto di Carlo Conti): Sanremo tutto è possibile.

Aka 7even ufficializza la storia con Cristina Ferrara cosa cambia davvero!

Aka 7even parla per la prima volta della sua relazione con Cristina Ferrara: Ecco qual è la cosa fondamentaleAka 7even parla per la prima volta della sua relazione con Cristina Ferrara: Ecco qual è la cosa fondamentale. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione. isaechia.it

Chi sono i Genitori di Aka7even e la fidanzata Cristina Ferrara/ Realizzato il sogno di papàAka7even a Sanremo 2026 con LDA, chi sono i genitori dell’ex Amici e la fidanzata Cristina Ferrara. Oggi è tra i giovani più promettenti della musica italiana ma la strada di Aka7even è stata ... ilsussidiario.net