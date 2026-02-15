sanremo 2026 lda e aka 7even cantano poesie clandestine testo e di cosa parla la canzone

LDA e Aka 7even salgono sul palco di Sanremo 2026 per portare in scena “Poesie clandestine”, una canzone che parla di sogni nascosti e di emozioni segrete. La loro esibizione mette in luce il desiderio di emergere e di condividere le proprie storie attraverso la musica. Con le loro voci, cercano di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più curioso. La canzone si distingue per un testo che racconta di amori nascosti e di speranze che non si vogliono perdere.

LDA e Aka 7even arrivano a Sanremo 2026 con l’energia di chi ha voglia di farsi conoscere meglio e la leggerezza di chi sa divertirsi davvero. Vivono insieme, condividono idee, appunti e melodie e portano all’Ariston un’intesa che cresce dentro le stanze dove le canzoni prendono forma. Salgono insieme su uno dei palchi più pesanti della musica italiana con la voglia di viverlo fino in fondo grazie a Poesie clandestine, un brano che parla di un amore viscerale. LDA e Aka 7even, cosa cantano al “Festival di Sanremo 2026”. Poesie clandestine è una canzone che parte dall’amore, ma a differenza di quello che spesso viene cantato nelle canzoni di Sanremo, non necessariamente come sentimento da dedicare a una persona. 🔗 Leggi su Dilei.it

