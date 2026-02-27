Sanremo pagelle cover | Lda-Aka 7Even-De Piscopo storia di Napoli 6 Raf-The Kolors cringe 5

Durante la prima serata del Festival di Sanremo sono state giudicate le cover interpretate da vari artisti, con valutazioni che vanno da 5 a 7. Lda e Aka hanno ottenuto un 7, mentre De Piscopo ha ricevuto un 6, e Raf con i The Kolors si sono classificati con un 5. La serata ha visto anche momenti giudicati imbarazzanti, come alcune esibizioni definite cringe.