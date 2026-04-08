Ai Porti Imperiali una passeggiata nella storia per bambini e ragazzi senza barriere

Ai Porti Imperiali è in programma un percorso storico pensato per bambini e ragazzi, con l’obiettivo di rendere accessibile l’esperienza culturale a tutte le persone, indipendentemente dalle difficoltà fisiche o cognitive. L’iniziativa si svolgerà a Fiumicino e prevede una passeggiata che permette di scoprire il patrimonio storico dei porti antichi, offrendo un momento di condivisione e accessibilità per giovani visitatori.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – “È pensiero comune, che l’arte nella sua accezione più ampia, debba essere alla portata di tutti, superando barriere sociali, fisiche e anche cognitive. Proprio per ciò che concerne questo ultimo ambito, si inserisce l’utilizzo dell’arte, come mezzo di comunicazione e di condivisione e come strumento di inclusione e di accessibilità rivolto a tutti, in virtù del quale il patrimonio artistico e i beni culturali, sebbene nel nostro Paese siano per quantità e importanza, al primo posto a livello mondiale, non rappresentino solo una testimonianza del passato, ma una risorsa attiva per realizzare una società il più possibile inclusiva e paritaria” così il direttivo dell’associazione odv-ets “ Il Cuore di Cristiano “. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Abruzzo: Studenti in carrozzina per una “Passeggiata Empatica” contro pregiudizi e barriere a Moscufo.Moscufo: Un Percorso di Empatia e Inclusione per i Giovani “Sentinelle” A Moscufo, un comune dell’Abruzzo interno, studenti di scuola primaria e...

11/02 – Macron: “L’Europa sia una potenza o scompare” – AI, i bambini temono di “diventare pigri” – Arianna Fontana sempre più nella storiaHome > Podcast > 11/02 – Macron: “L’Europa sia una potenza o scompare” – AI, i bambini temono di “diventare pigri” – Arianna Fontana sempre più nella...

Argomenti più discussi: Pasquetta tra mare, pinete e cultura: Fiumicino fa il pieno; CoLui in cantiere - Mostra personale a Roma; Cosa fare a Roma a Pasqua e Pasquetta? Tutti gli eventi e idee.

AREA ARCHEOLOGICA DEI PORTI IMPERIALI DI CLAUDIO E TRAIANO ALLE PORTE DI ROMA - facebook.com facebook