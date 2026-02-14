Abruzzo | Studenti in carrozzina per una Passeggiata Empatica contro pregiudizi e barriere a Moscufo

A Moscufo, un piccolo centro dell’Abruzzo, alcuni studenti in carrozzina hanno preso parte a una “Passeggiata Empatica” per sensibilizzare su pregiudizi e barriere. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, mira a far vivere ai giovani un’esperienza diretta delle difficoltà quotidiane delle persone con disabilità, coinvolgendo bambini di scuola primaria e secondaria di primo grado. Durante la passeggiata, i partecipanti hanno percorso le strade del paese, affrontando ostacoli come marciapiedi sconnessi e attraversamenti non accessibili, per capire meglio le sfide che incontrano ogni giorno.

Moscufo: Un Percorso di Empatia e Inclusione per i Giovani "Sentinelle". A Moscufo, un comune dell'Abruzzo interno, studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado stanno partecipando al progetto "Sentinelle di civiltà", un'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale per promuovere la comprensione della disabilità e l'inclusione sociale. L'esperienza, giunta al suo secondo anno, mira a trasformare la teoria in pratica, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per abbattere pregiudizi e costruire una comunità più accogliente. Un'Esperienza Immersiva: La "Passeggiata Empatica". Il cuore del progetto risiede nella "passeggiata empatica", un'attività che permette agli studenti di sperimentare in prima persona le sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente.