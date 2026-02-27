In queste ore si registra un confronto acceso tra Anthropic e l'amministrazione degli Stati Uniti riguardo all'intelligenza artificiale applicata alla difesa. Anthropic ha ribadito che le minacce esistenti non influenzano la propria posizione, mentre OpenAI svolge il ruolo di mediatore tra le parti. La questione riguarda le tensioni tra le aziende di AI e il governo statunitense.

È uno scontro che mette a nudo tutte le contraddizioni dell’intelligenza artificiale applicata alla difesa quello che si consuma in queste ore tra Anthropic e l’amministrazione Usa. Al centro del braccio di ferro c’è Claude, il modello di IA sviluppato dalla startup guidata da Dario Amodei, e la richiesta del Pentagono di rimuovere le protezioni che ne limitano l’utilizzo in ambito militare. Nei giorni scorsi, il quartier generale dell’esercito aveva dato un ultimatum alla società con scadenza fissata per venerdì 27 febbraio alle 17 ora locale (le 23 in Italia). A quel punto si capirà se prevarrà la linea dura dell’amministrazione o se si aprirà uno spiraglio negoziale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

IA, Anthropic e il Pentagono ai ferri corti. Amodei: "Le minacce non cambiano la nostra posizione". OpenAI mediatore tra le parti

Pentagono contro Anthropic: il Ceo Amodei convocato da Hegseth dopo il caso Venezuela. Cosa rischia la startup che vuole una AI “etica”Da quando il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto l’operazione Absolute Resolve per catturare l’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e...

Anthropic nel mirino del Pentagono: chi sono i fratelli Dario e Daniela Amodei – la schedaNell’inarrestabile corsa all’intelligenza artificiale, tra colossi tecnologici ed emergenti startup multimiliardarie, negli Stati Uniti, terreno...

Temi più discussi: L'ultimo strumento IA di Anthropic fa perdere il 13% in Borsa a Ibm: è il peggior crollo dal 2000; Pentagono-Anthropic, scontro totale mentre l’IA entra ovunque; Anthropic contro il Pentagono dopo l'uso di Claude nell'operazione in Venezuela; La sfida tra OpenAI e Anthropic divide il settore dell'intelligenza artificiale tra corsa ai profitti e sicurezza degli algoritmi.

