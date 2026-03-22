Il Casentino punta sul cicloturismo Offerta tra natura storia e mobilità

Il Casentino si rivolge agli appassionati di cicloturismo presentando un’offerta che unisce paesaggi naturali, siti storici e percorsi dedicati alla mobilità sostenibile. La regione ha sviluppato un sistema più articolato di itinerari e servizi pensati per chi sceglie di esplorare il territorio in bicicletta, offrendo un’esperienza che combina natura e cultura.

CASENTINO Il Casentino si presenta al grande pubblico del cicloturismo nazionale puntando su un’offerta sempre più strutturata e immersiva, capace di coniugare natura, cultura e mobilità sostenibile. Dal 27 al 29 marzo, infatti, la vallata sarà protagonista alla Fiera del Cicloturismo di Padova, all’interno del Padova Hall, con uno spazio dedicato nel padiglione di Toscana Promozione Turistica. Al centro della proposta, l’unicità della ciclopedonale dell’Arno, che prende avvio dalle pendici del Monte Falterona, luogo simbolico da cui nasce il fiume celebrato anche da Dante Alighieri. Un percorso che, nel tratto casentinese ormai completato, accompagnerà i viaggiatori fino alla costa tirrenica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Casentino punta sul cicloturismo. Offerta tra natura, storia e mobilità Articoli correlati Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’ArnoArezzo, 21 marzo 2026 – Il Casentino alla Fiera del Cicloturismo di Padova porta l’unicità della prima ciclopedonale dell’Arno. Nasce da Roseto Valforotre la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni: otto comuni insieme per il cicloturismo e la mobilità sostenibileNasce da Roseto Valforotre la rete ciclabile intercomunale dei Monti Dauni: otto comuni insieme per il cicloturismo e la mobilità sostenibile "Otto... Approfondimenti e contenuti su Casentino punta Discussioni sull' argomento Il Casentino punta sul cicloturismo. Offerta tra natura, storia e mobilità; Colpaccio Poppi contro la capolista! Casentino Academy: domenica è una finale; Allegri Siamo in un momento decisivo, scudetto nelle mani dell’inter; Crinali Liberi di Croce a Mori, in tanti all’incontro. Il Casentino punta sul cicloturismo. Offerta tra natura, storia e mobilitàCASENTINO Il Casentino si presenta al grande pubblico del cicloturismo nazionale puntando su un’offerta sempre più strutturata e immersiva, capace ... lanazione.it ArezzoTv. . In Casentino un progetto pilota per gli alunni con DSA: iniziati i corsi di formazione con i docenti - facebook.com facebook