Un'indagine avviata tramite un post sui social ha portato le forze dell’ordine a intervenire anche in città, dove un quindicenne è stato coinvolto in un’operazione per propaganda e istigazione a delinquere. L’indagine riguarda un episodio di aggressione a una docente e si concentra su motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Nei giorni scorsi, le autorità hanno eseguito controlli e accertamenti sul ragazzo, che avrebbe espresso intenti violenti attraverso i social.

Un post sui social. È da lì che prende avvio l’indagine che nei giorni scorsi ha portato la Digos a intervenire anche ad Arezzo, dove un quindicenne è finito al centro di un’inchiesta per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. In quel post il giovane avrebbe espresso apprezzamento per il gesto compiuto da uno studente di 13 anni che, lo scorso 25 marzo, ha accoltellato la propria insegnante in una scuola della Bergamasca. L’operazione, condotta il 4 aprile dagli agenti delle Digos di Firenze e Arezzo, si inserisce in un’attività più ampia coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Agguato alla prof. Indagato un 15enne, voleva colpire come lui

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