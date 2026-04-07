Sui social inneggia all’aggressione alla prof di Bergamo 15enne indagato ad Arezzo | disprezzo verso le donne

Su un profilo social, un 15enne ha pubblicato messaggi che invitavano all’aggressione di una docente di Bergamo. Le indagini condotte dal reparto antiterrorismo hanno evidenziato che il ragazzo nutre un forte disprezzo nei confronti delle donne, in un contesto di monitoraggio degli ambienti dell’estremismo di destra e dei suprematisti. L’indagine è ancora in corso.