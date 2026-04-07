Sui social inneggia all’aggressione alla prof di Bergamo 15enne indagato ad Arezzo | disprezzo verso le donne
Su un profilo social, un 15enne ha pubblicato messaggi che invitavano all’aggressione di una docente di Bergamo. Le indagini condotte dal reparto antiterrorismo hanno evidenziato che il ragazzo nutre un forte disprezzo nei confronti delle donne, in un contesto di monitoraggio degli ambienti dell’estremismo di destra e dei suprematisti. L’indagine è ancora in corso.
Il profilo social del 15enne, definito dagli inquirenti come animato da un forte sentimento di disprezzo verso il mondo femminile, è emerso dal monitoraggio degli ambienti dell’estremismo di destra e dei suprematisti condotto dall’antiterrorismo della Polizia di Stato. A casa aveva raccolto documenti su efferati omicidi ed attentati terroristici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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