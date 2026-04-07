Prof accoltellata 15enne con idee suprematiste perquisito e denunciato ad Arezzo per aver approvato l’agguato

Da virgilio.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 15enne è stato sottoposto a perquisizione e denunciato dalle forze dell'ordine di Firenze e Arezzo con l’accusa di aver diffuso contenuti di propaganda e istigazione a delinquere a sfondo discriminatorio. La vicenda si collega a un episodio in cui una docente è stata accoltellata, e il giovane aveva espresso idee suprematiste sui social. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti tra i fatti.

La Digos di Firenze e Arezzo ha aperto un’indagine per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione nei confronti di un ragazzo di 15 anni. Il giovane è stato sottoposto a controlli personali, locali e informatici, dopo che era stato individuato come autore di contenuti violenti e discriminatori diffusi tramite strumenti informatici. Le indagini e la scoperta del profilo social Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa ha preso avvio nell’ambito del monitoraggio costante della Rete, svolto dagli agenti dell’antiterrorismo e dell’intelligence interna. Durante queste attività, gli investigatori hanno individuato, negli ambienti dell’estremismo di destra e dei suprematisti, un profilo social riconducibile al 15enne residente in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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