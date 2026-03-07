Agguato a Marano di Napoli esplosi colpi di arma da fuoco | si indaga

Questa mattina in corso Europa a Marano di Napoli sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. I militari della locale Compagnia dei Carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un episodio di spari in strada. Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto avvenuto e identificare eventuali responsabili. Nessuna informazione su feriti o danni è stata comunicata.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, i colpi sarebbero stati indirizzati contro una persona non ancora identificata. Al momento non è escluso che la vittima possa essere deceduta a seguito dell'agguato. L'area è stata immediatamente raggiunta dalle forze dell'ordine, che stanno effettuando i primi rilievi e verificando quanto accaduto per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto sono in corso gli accertamenti investigativi, mentre la zona è stata messa in sicurezza.

Napoli, agguato a colpi di arma da fuoco: un morto e un feritoLa quiete serale di Arzano è stata squarciata dal fragore dei proiettili in quello che appare come un agguato di chiara matrice camorristica.

Leggi anche: Nuoro, operaio ucciso a colpi di arma da fuoco in un agguato

Agguato di camorra a Marano di Napoli, uomo ucciso mentre si trova in autoAgguato di camorra in provincia di Napoli. Colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in mattinata, poco dopo le ... ilriformista.it

Agguato a Marano, uomo ucciso tra la genteLa vittima era a bordo di un'auto. I sicari hanno esploso diversi colpi di pistola nel centrale corso Europa. I carabinieri stanno ricostrudendo dinamica e movente dell'omicidio ... rainews.it

