Agguato a Marano 43enne in auto ferito con 4 colpi di pistola

Un uomo di 43 anni è stato colpito da quattro colpi di pistola mentre si trovava a bordo della sua auto in via Castel Belvedere a Marano. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri, e l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Giugliano, dove è stato ricoverato senza rischiare la vita. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell'accaduto.

Un 43enne di Marano (Napoli) è stato ferito ieri sera mentre era in auto in via Castel Belvedere; l'uomo, trasportato all'ospedale di Giugliano, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Marano, spari in via Belvedere: 43enne raggiunto da 4 colpi di pistolaMomenti di paura questa notte a Marano, dove i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere. Agguato a colpi di pistola: ferito un 22enneTre colpi di pistola esplosi alle spalle mentre era alla guida del suo camion lungo la strada provinciale che collega Sava a Francavilla Fontana. Temi più discussi: Agguato a Marano, gli sparano quattro volte: 43enne ferito; Agguato a Marano, 43enne in auto ferito con 4 colpi di pistola; Marano di Napoli, 43enne ferito a colpi d'arma da fuoco mentre era in auto; Sparatoria in tarda serata, 43enne ferito con quattro colpi di pistola alle gambe. Agguato nella notte a Marano: 43enne ferito da quattro colpi, caccia ai sicariSpari nella notte a Marano di Napoli: un 43enne ferito da quattro colpi mentre era in auto. Non è in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri ... ilgazzettinovesuviano.com Agguato a Marano, 43enne in auto ferito con 4 colpi di pistolaGli si sono avvicinati e gli hanno sparato contro almeno quattro colpi di pistola, ferendolo alle gambe e a un gluteo. Accertamenti in corso, per l'agguato andato in scena a Marano, in provincia di ... fanpage.it (Gennaro Scala) Napoli, agguato all’alba a Ponticelli: ucciso il ventenne Fabio Ascione. Proiettile al torace mentre era al bar con gli amici di Gennaro Scala Il giovane , che era incensurato, era davanti a un bar in via Carlo Miranda: non è chiaro se fosse lui - facebook.com facebook #Tg2000 - Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola #7aprile #Tv2000 #Napoli #Ponticelli #Camorra #Cronaca #Omicidio #Campania #Criminalità #Sicurezza #Agguato @tg2000it x.com