Agguato a colpi di pistola | ferito un 22enne

Un uomo di 22 anni è rimasto ferito in un agguato avvenuto lungo la strada provinciale tra Sava e Francavilla Fontana. Mentre era alla guida del suo camion, è stato colpito alle spalle da tre proiettili esplosi con una pistola. L’episodio si è verificato in pieno giorno e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tre colpi di pistola esplosi alle spalle mentre era alla guida del suo camion lungo la strada provinciale che collega Sava a Francavilla Fontana. È questo il racconto fornito agli investigatori da Pasquale Storino, ventidue anni, residente a Sava, rimasto ferito in un episodio avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sera. Cosa è successo Il giovane ha riferito ai carabinieri di aver udito distintamente tre detonazioni mentre si trovava al volante sulla provinciale diretto in campagna. Non avrebbe però visto chi ha sparato, sostenendo di non essersi voltato al momento dei colpi. Una versione che dovrà essere ulteriormente verificata dagli investigatori, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.