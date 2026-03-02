Lite tra giovani degenera in un noto bar di Arzano | scoppia rissa in via Atellana

Nella serata di ieri ad Arzano, in via Atellana, è scoppiata una rissa tra giovani in un noto bar. I Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivati per sedare la lite e garantire la sicurezza. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o altre conseguenze dell’incidente.

Momenti di tensione ad Arzano, nella serata di ieri, domenica 1 marzo, dove i Carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Atellana a seguito di una segnalazione di rissa giunta al numero di emergenza 112. A contattare le forze dell'ordine è stato il proprietario di un bar della zona, visibilmente scosso per quanto accaduto all'interno del locale. Secondo quanto raccontato dal titolare, alcuni giovani clienti avrebbero iniziato una discussione animata, per motivi ancora non chiari. In pochi istanti la situazione sarebbe degenerata: prima una spinta, poi un pugno. La lite si è quindi spostata all'esterno del bar, attirando l'attenzione dei presenti e creando apprensione tra residenti e commercianti della zona.