Cuba rilancia la sua opposizione ai dazi degli Stati Uniti. L’Avana definisce il decreto di Trump un atto di “brutale aggressione” e si prepara a resistere alle misure commerciali che colpiscono il petrolio. La crisi si aggravata, con Cuba che non intende fare passi indietro.

L’Avana condanna il decreto firmato da Donald Trump sui dazi contro i Paesi che vendono petrolio all’isola. Crescono le tensioni tra Stati Uniti e America Latina Il governo cubano ha definito come “un atto brutale di aggressione” la decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di firmare un decreto che consente a Washington di imporre dazi doganali ai Paesi che vendono petrolio a Cuba. Secondo L’Avana, questa misura rischierebbe di aggravare ulteriormente le condizioni di vita della popolazione, già sottoposta da oltre 65 anni a un duro embargo economico. A denunciare pubblicamente il provvedimento è stato il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez, che in un messaggio diffuso su X ha parlato del “blocco economico più lungo e crudele mai applicato a un’intera nazione”, accusando gli Stati Uniti di voler spingere il Paese verso “condizioni di vita estreme”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuba non si piega alla minaccia dei dazi Usa: “Sono atto di brutale aggressione”

Donald Trump torna a puntare il dito contro Cuba e il Messico.

Donald Trump minaccia di imporre dazi sui paesi che vendono petrolio a Cuba.

