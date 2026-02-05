Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante il trasferimento in ospedale. L’episodio si è verificato mentre l’uomo veniva portato per un intervento medico, e conferma i problemi di sicurezza che si registrano all’interno delle carceri italiane.

**Un agente della polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante un trasferimento sanitario all’ospedale, in un episodio che mette in evidenza la crescente tensione tra il personale della prigione e i detenuti.** Nel corso della tarda mattinata di giovedì 5 febbraio 2026, all’interno degli spazi dell’ospedale di Biella, un episodio di violenza ha colpito un agente della scorta del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, un esponente della polizia penitenziaria impegnato nella gestione del trasferimento sanitario di un detenuto. L’aggressione, verificatasi nei corridoi e nelle immediate vicinanze del centro sanitario, ha visto protagonista un uomo di nazionalità bosniaca, che ha manifestato in precedenza intenzioni di fuga, reagendo con violenza alla negativa di ricevere un referto medico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agente colpito da detenuto in ospedale dopo che è stato trasportato per intervento medico

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto ad Ancona, durante un intervento di controllo.

Un agente della Polizia penitenziaria di Ancona è stato aggredito da un detenuto, riportando lesioni che hanno richiesto un ricovero ospedaliero di 21 giorni.

