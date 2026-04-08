Torino machete e spray per uno sguardo | arrestato il 21enne

A Torino, un giovane di 21 anni è stato arrestato in seguito a un episodio avvenuto il 3 aprile nel quartiere Barriera di Milano. L’individuo è ritenuto responsabile di aver partecipato a un’aggressione che si è svolta in corso Giulio Cesare, durante la quale sono stati trovati un machete e uno spray. La polizia ha eseguito l’arresto nelle ultime ore.

Un ventunenne è finito in manette a Torino dopo un’aggressione violenta avvenuta lo scorso 3 aprile in corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano. Tre giovani sono rimasti feriti a causa di un attacco iniziato con spray al peperoncino e proseguito con l’uso di un machete, scatenato apparentemente per uno sguardo rivolto a una ragazza. L’episodio ha colpito duramente i presenti, tra cui il proprietario della pizzeria dove si svolgevano i fatti. Due delle persone aggredite, che hanno 30 e 37 anni, hanno riportato ferite profonde alla testa e alle mani, necessitando del trasporto d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, machete e spray per uno sguardo: arrestato il 21enne Agrigento: assolto il 21enne per cocaina e macheteIl tribunale di Agrigento ha emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di un giovane ventunenne originario di Licata, coinvolto in un caso che... Donna rientra a casa e viene minacciata con un machete, rapina choc a Torino: arrestato un 35enneUn uomo di trentacinque anni è stato arrestato per tentata rapina aggravata durante un intervento della Polizia di Stato avvenuto a Torino, nel... Si parla di: Terrore in pizzeria a Torino: Non devi guardarla, poi aggrediscono tre clienti con un machete. Torino, aggressione con machete in una pizzeria di corso Giulio CesareDue feriti gravi, alla testa e alla gamba, sono stati ricoverati. Un terzo, meno grave, medicato. Fermato un giovane ventunenne con precedenti ... tg24.sky.it Tentato omicidio con il machete, un arresto a TorinoL'episodio lo scorso 3 aprile in una pizzeria in corso Giulio Cesare: furono aggrediti tre uomini, due ricoverati al pronto soccorso. Individuato un 21enne ... rainews.it