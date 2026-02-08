Aggredisce con un coltello la compagna davanti al figlio di 10 anni | arrestato a Roma un 62enne

Un uomo di 62 anni è stato arrestato a Roma dopo aver aggredito con un coltello la sua compagna davanti al figlio di 10 anni. La donna è riuscita a fuggire e ha chiamato la polizia, che è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo. La scena si è svolta in un appartamento nel quartiere, lasciando i vicini scioccati. La donna è stata portata in ospedale per le ferite, mentre il 62enne è stato portato in caserma. È il secondo episodio di violenza familiare in poche settimane nella capitale.

Ancora un grave episodio di maltrattamenti in famiglia, ancora un episodio di violenza contro una donna. A Roma, nel quartiere Primavalle, un uomo di 62 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver aggredito e minacciato la compagna con un coltello davanti al figlio di dieci anni. I fatti sono avvenuti nella notte, intorno alle 3.30, all'interno dell'abitazione della coppia. A lanciare l'allarme alcuni vicini di casa, svegliati dalle urla disperate della donna. Preoccupati per quanto stava accadendo, hanno contattato il 112 chiedendo l'intervento immediato dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

