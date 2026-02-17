App IO | i numeri del portafoglio digitale A febbraio sono oltre 17 milioni i documenti caricati
A febbraio, oltre 17 milioni di documenti sono stati caricati su App IO, dimostrando un aumento della digitalizzazione dei servizi pubblici. La crescente adozione dell’app ha portato a una maggiore praticità per i cittadini, che ora gestiscono molte pratiche direttamente dal cellulare. Questo risultato si traduce in una semplificazione delle procedure e in un uso più diffuso dei servizi online.
App IO: La Digitalizzazione dei Servizi Pubblici Accelera, Superati i 17 Milioni di Documenti Caricati. L’app IO, la piattaforma governativa per l’accesso ai servizi pubblici digitali, ha raggiunto un nuovo traguardo: oltre 17 milioni di documenti caricati. Un dato che conferma la crescente adozione di strumenti digitali da parte dei cittadini italiani e consolida l’app come un pilastro della modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Con oltre 13,6 milioni di utenti attivi negli ultimi dodici mesi, la piattaforma offre un catalogo di oltre 380.000 opzioni, dalle iscrizioni scolastiche ai pagamenti delle tasse locali.🔗 Leggi su Ameve.eu
