App IO | i numeri del portafoglio digitale A febbraio sono oltre 17 milioni i documenti caricati

App IO: La Digitalizzazione dei Servizi Pubblici Accelera, Superati i 17 Milioni di Documenti Caricati. L’app IO, la piattaforma governativa per l’accesso ai servizi pubblici digitali, ha raggiunto un nuovo traguardo: oltre 17 milioni di documenti caricati. Un dato che conferma la crescente adozione di strumenti digitali da parte dei cittadini italiani e consolida l’app come un pilastro della modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Con oltre 13,6 milioni di utenti attivi negli ultimi dodici mesi, la piattaforma offre un catalogo di oltre 380.000 opzioni, dalle iscrizioni scolastiche ai pagamenti delle tasse locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 17 febbraio, giorno in cui si celebra la Giornata nazionale del gatto, nasce dall’iniziativa di associazioni animaliste per sensibilizzare sul benessere felino.

Domenica sera, il film “Cuori” su Rai1 ha attirato quasi 3 milioni di spettatori, raggiungendo il 17,7% di share.

App IO: i numeri del portafoglio digitale. A febbraio sono oltre 17 milioni i documenti caricatiL'App IO è la piattaforma dedicata ai servizi pubblici, e ha segnato a febbraio nuovi record di diffusione confermandosi uno strumento preferenziale per l'interazione tra stato e cittadini. I dati più ... hwupgrade.it

IT-Wallet supera quota 10 milioni di attivazioni su App IO: 17,3 milioni di documenti onlineOltre 10 milioni di attivazioni per IT-Wallet nell’app IO e 17,3 milioni di documenti caricati: cosa significa per i cittadini, come funziona e quali novità sono attese. corrierecomunicazioni.it

Numeri pari e dispari… a colori! Abbiamo appena condiviso una scheda didattica per imparare a distinguere numeri pari e dispari colorando Un’attività semplice, divertente e super efficace per aiutare i bambini a fissare il concetto giocando. Dispo facebook