Durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha assistito alla vittoria della concorrente Ludovica, residente nel Lazio. La donna, presente in studio da molte puntate, ha ottenuto un risultato straordinario grazie alla sua abilità nel giocare e al rischio che ha corso. La sua vittoria ha generato grande sorpresa tra il pubblico e lo stesso conduttore.

Ad Affari Tuoi, Stefano De Martino viene sorpreso dalla concorrente Ludovica dal Lazio. La pacchista, presente in studio da tantissime puntate, è riuscita a tornare a casa con un bel bottino, rischiando e giocando con grande maestria. Affari Tuoi, Ludovica dal Lazio rischia tutto e vince alla grande. A giocare nella puntata del 17 marzo di Affari Tuoi è Ludovica dal Lazio. La concorrente ha raccontato a Stefano De Martino che lavora in uno studio medico e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura nello show Rai dal marito David. La partita ha avuto un ottimo andamento sin dall’inizio. I primi tiri hanno infatti consentito alla concorrente di eliminare premi bassi, lasciando un tabellone abbastanza ricco a sua disposizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, Stefano De Martino senza fiato: la vittoria della concorrente è straordinaria

Articoli correlati

Affari Tuoi, Stefano De Martino esasperato minaccia la fuga: concorrente in lacrimeUna gara veramente sfortunata quella condotta de Ersilia, della Calabria, ad Affari Tuoi venerdì 9 gennaio.

Affari Tuoi, Stefano De Martino punta dritto a Sanremo: la concorrente è scelta di propositoQuella di lunedì 23 febbraio sarà l’ultima serata di Affari Tuoi, almeno per un po’.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Affari Tuoi

Temi più discussi: Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 14/03/2026 - Video; Stop a Stefano De Martino, la decisione improvvisa Rai su Affari Tuoi: Ci sarà un nuovo game show; Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrente; Affari tuoi, De Martino in panchina e Martina Miliddi al telefono con il Dottore (conquistato): Sei meglio di lui.

Nessuno applaude il balletto super sexy di Martina Miliddi ad Affari Tuoi: interviene Stefano De MartinoMartina Miliddi senza applausi ad Affari Tuoi: il balletto sexy che ha spiazzato tutti. Stefano De Martino interviene per salvarla. Cosa è successo davvero? rds.it

Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Andrea pacchista logorroico: Vuoi salutare qualcuno?Cosa è successo nella puntata di sabato 14 marzo del game show di Rai Uno, dove gioca un pacchista che riflette e parla tantissimo ... libero.it

A chi assomiglia questa concorrente di Affari tuoi - facebook.com facebook