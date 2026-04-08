Afan il raccattapalle eroe in Bosnia | Gigio fuori di sé perciò non ha parato Metto all' asta il foglietto

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane raccattapalle in Bosnia ha attirato l'attenzione dopo aver preso un foglietto dal portiere azzurro durante una partita. L'episodio ha suscitato reazioni di sdegno e discussioni sui social, mentre il ragazzo ha dichiarato di aver agito per il suo paese e ha annunciato di mettere all'asta il foglietto. Dopo il furto del pizzino, il suo gesto è stato definito da alcuni come un atto di coraggio.

Un ragazzino di 14 anni è diventato eroe nazionale in Bosnia. Si chiama Afan Cizmic e gioca nelle giovanili del Celik. A Zenica, durante la finale playoff per il Mondiale contro l’Italia, ha seguito la partita da bordocampo. Era uno dei raccattapalle del Bilino Polje, durante i calci di rigore è stato lui a rubare il foglietto dei tiratori a Donnarumma: "Per tutta la gara ho pensato a come avrei potuto aiutare i miei idoli. È stata una sfida complicata. Al primo tiro dal dischetto di Tahirovic ho visto il portiere azzurro guardare un foglio e lasciarlo al limite dell’area di rigore. Sono corso in campo per prenderlo, è stata una scelta istintiva e di cuore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Afan, il raccattapalle eroe in Bosnia: "Gigio fuori di sé, perciò non ha parato. Metto all'asta il foglietto"

Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."Si chiama Afan Cizmic, ha solo 14 anni ed è diventato in poche ore un eroe nazionale in Bosnia.

Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi.

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afan il raccattapalle eroeBosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! La sua spiegazione dell’episodioBosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! La sua spiegazione dell'episodio ... calcionews24.com

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