Un giovane raccattapalle in Bosnia ha attirato l'attenzione dopo aver preso un foglietto dal portiere azzurro durante una partita. L'episodio ha suscitato reazioni di sdegno e discussioni sui social, mentre il ragazzo ha dichiarato di aver agito per il suo paese e ha annunciato di mettere all'asta il foglietto. Dopo il furto del pizzino, il suo gesto è stato definito da alcuni come un atto di coraggio.

Un ragazzino di 14 anni è diventato eroe nazionale in Bosnia. Si chiama Afan Cizmic e gioca nelle giovanili del Celik. A Zenica, durante la finale playoff per il Mondiale contro l’Italia, ha seguito la partita da bordocampo. Era uno dei raccattapalle del Bilino Polje, durante i calci di rigore è stato lui a rubare il foglietto dei tiratori a Donnarumma: "Per tutta la gara ho pensato a come avrei potuto aiutare i miei idoli. È stata una sfida complicata. Al primo tiro dal dischetto di Tahirovic ho visto il portiere azzurro guardare un foglio e lasciarlo al limite dell’area di rigore. Sono corso in campo per prenderlo, è stata una scelta istintiva e di cuore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Afan, il raccattapalle eroe in Bosnia: "Gigio fuori di sé, perciò non ha parato. Metto all'asta il foglietto"

Italia-Bosnia, il raccattapalle vuota il sacco: "Quando ho rubato il foglietto a Donnarumma..."Si chiama Afan Cizmic, ha solo 14 anni ed è diventato in poche ore un eroe nazionale in Bosnia.

Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe: “Portiamolo ai Mondiali”Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi.

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Bosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! La sua spiegazione dell’episodioBosnia Italia, il raccattapalle Cizmic diventa eroe in patria: nascose il biglietto dei rigori a Donnarumma! La sua spiegazione dell'episodio ... calcionews24.com

Rubò il foglio dei rigori a Donnarumma, raccattapalle eroe in BosniaI giovani giocatori della Bosnia Ezegovina hanno chiuso la porta dei Mondiali all'Italia ma a guadagnarsi agli occhi dei tifosi un posto d'onore tra protagonisti dell'impresa c'è anche un 14enne, Afan ... ansa.it

La Bosnia celebra il raccattapalle eroe che ha rubato il foglio di Donnarumma sui rigoristi: «Portatelo al Mondiale». Il 14enne Afan Cizmic diventa la mascotte della Nazionale e tutti lo intervistano: «L'ho fatto quando ho visto Donnarumma provare a strappare il - facebook.com facebook

Clamoroso retroscena dopo l'eliminazione dell' #Italia: il 14enne raccattapalle Afan #Cizmic è diventato un vero eroe in #Bosnia per aver astutamente nascosto il bigliettino dei rigori di Gianluigi #Donnarumma sul campo. #calcionews24 x.com