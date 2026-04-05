Il raccattapalle che rubò il foglio dei rigori a Donnarumma in Bosnia è un eroe | Portiamolo ai Mondiali

Durante la partita tra Bosnia e Italia, un ragazzo di 14 anni, incaricato di raccattare i palloni, ha preso un foglio con i nomi dei rigoristi dal portiere italiano. L'episodio è avvenuto sul campo, attirando l'attenzione dei presenti. Dopo l'evento, il ragazzo è stato definito un eroe da alcuni presenti, e si è parlato della possibilità di portarlo ai prossimi Mondiali.

Afan Cizmic, 14 anni, è il raccattapalle che durante Bosnia-Italia ha sottratto a Donnarumma il foglio sui rigoristi. In Bosnia ora lo celebrano come un eroe. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rigori Playoff, il foglio coi suggerimenti "rubato" a Donnarumma dal portiere della BosniaL’Italia entra suo malgrado nella storia del calcio, centrando per la terza volta consecutiva il poco prestigioso traguardo di mancare la... Donnarumma e la lite con Vasilj durante i rigori di Bosnia-Italia per il “furto” del bigliettinoDalle immagini si intuisce qualcosa ma non è chiara la dinamica esatta di quel frangente: si vedono i due portieri che battibeccano per il foglietto... Si parla di: Bosnia-Italia, Donnarumma ruba gli appunti di Vasilj: rissa nei minuti finali | Libero Quotidiano.it. Bosnia-Italia: fra Donnarumma e Vasilj la guerra del biglietto, con furto finale per il portiere italianoMentre si consumava la disfatta italiana ai calci di rigore contro la Bosnia, sul campo del Bilino Polje è andata in scena la guerra del biglietto fra i due portieri, Gigio Donnarumma e Nikola ... gazzettadiparma.it Cos'è successo tra Donnarumma e il portiere bosniaco Vasilj: la lite per i foglietti dei rigori di Italia-BosniaI media locali hanno ricostruito l'acceso diverbio nato tra i due portieri dopo l'errore di Pio Esposito: a innescare la scintilla sarebbero stati gli appunti sui tiratori che gli estremi difensori po ... today.it