La federazione di Tony Khan ha annunciato un nuovo acquisto. Si tratta di un talento ancora da annunciare ufficialmente, ma le indiscrezioni parlano di un'ulteriore aggiunta importante al roster. I fan sono già in fermento, pronti a vedere come questo nuovo arrivato si inserirà nel grande show di Jacksonville. Intanto, cresce l’entusiasmo attorno all’arrivo di Tommaso Ciampa, che ha già conquistato i tifosi con il suo ingresso.

Sicuramente in casa AEW tutti sono galvanizzati dall’arrivo dello “Psycho Killer” Tommaso Ciampa, ma sembrerebbe che i fan della compagnia di Jacksonville abbiano un altro motivo per essere contenti: sarebbe infatti confermato l’ingaggio, da parte della federazione di Tony Khan, di un nuovo, interessante, talento. In un periodo particolarmente florido per il “wrestling mercato”, con le compagnie che liberano i talenti lasciando così loro la facoltà di potersi accordare con altre federazioni, la AEW sembra non aver ancora placato la sua voglia di ampliare il proprio roster. IL NUOVO ELEMENTO PER LA ALL ELITE WRESTLING Secondo quanto riferito da Bryan Alvarez nell’ultima edizione del Wrestling Observer live, il wrestler in questione sarebbe Clark Connors, che avrebbe quindi firmato con la compagnia, unendosi ufficialmente alla federazione nella stessa puntata di Collision che ha visto il debutto a sorpresa di Tommaso Ciampa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Nuovo arrivo per la federazione di Tony Khan

