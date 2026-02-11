Tony Khan esalta Tommaso Ciampa | É perfetto per la AEW

Dopo aver lasciato la WWE, Tommaso Ciampa si è subito fatto notare nella AEW. Tony Khan ha parlato molto bene di lui, dicendo che è perfetto per la federazione. Il wrestler ha già iniziato a conquistare il pubblico e gli addetti ai lavori, confermando di essere pronto a fare grandi cose nella nuova piattaforma.

Dopo la sua uscita dalla WWE, Tommaso Ciampa non ha perso tempo nel lasciare il segno nella sua nuova casa, la AEW. Gli sono bastati appena tre giorni dal debutto televisivo per conquistare il TNT Championship. Secondo il CEO di AEW, Tony Khan, il passaggio di Ciampa è stato particolarmente naturale, anche grazie al suo passato in Ring of Honor, federazione “ sorella ” della AEW, e al suo comprovato talento sul ring: “Credo che la AEW sia il posto dove lottano i migliori, e Tommaso Ciampa è un wrestler straordinario”, ha dichiarato Khan a YoJoshMartinez. “I nostri fan vogliono vedere il miglior wrestling possibile, con i migliori contro i migliori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Tony Khan esalta Tommaso Ciampa: “É perfetto per la AEW” Approfondimenti su Tommaso Ciampa AEW: Tony Khan parla dell’arrivo di Tommaso Ciampa I fan della wrestling sono rimasti a bocca aperta quando Tommaso Ciampa ha fatto il suo debutto in AEW, senza preavviso. Il vero motivo dietro la vittoria di Tommaso Ciampa in AEW Tommaso Ciampa ha vinto inaspettatamente in AEW, lasciando tutti sorpresi. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Tony Khan non si limita a monitorare la scena dei free agent del wrestling, ma sta attivamente muovendo le fila dietro le quinte. - facebook.com facebook AEW: Tony Khan conferma che ci saranno nuovi arrivi a breve x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.