Maltempo Torrisi Sac | L' aeroporto di Catania non si è fermato

Negli ultimi tre giorni, il territorio di Catania è stato interessato da un’intensa ondata di maltempo. Nonostante le condizioni avverse, l’aeroporto di Catania ha continuato a operare normalmente, garantendo il regolare svolgimento dei voli. Questa situazione dimostra l’efficienza delle misure adottate per mantenere la funzionalità delle infrastrutture anche in condizioni meteorologiche avverse.

"Negli ultimi tre giorni il nostro territorio è stato colpito da un'ondata di maltempo di eccezionale intensità. Una prova vera e terribile di un evento mai visto prima. Nonostante condizioni critiche senza precedenti, l'Aeroporto di Catania non si è fermato", così in una nota l'amministratore delegato della Società aeroporto Catania, Nico Torrisi. "Abbiamo garantito continuità territoriale e piena operatività grazie a una preparazione preventiva, decidendo di chiudere il Terminal C e concentrare le attività di accettazione del passeggero in partenza al Terminal A, con un presidio costante e fattivo dei sistemi e delle infrastrutture aeroportuali.

