Gli agricoltori baresi promuovono lo sportello Agea-Regione | Passo importante per ridurre burocrazia e distanze

Gli agricoltori della provincia di Bari hanno accolto con entusiasmo l’attivazione di uno sportello di supporto presso la sede regionale dell’assessorato all’agricoltura. Questo servizio, realizzato in collaborazione tra la Regione Puglia e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, mira a semplificare le pratiche burocratiche e ridurre le distanze tra gli utenti e gli uffici pubblici. La creazione del punto di assistenza deriva da un accordo firmato tra le due istituzioni.

Confagricoltura Bari-Bat esulta per l'attivazione del nuovo strumento che dovrebbe consentire una gestione più snella dell'erogazione dei fondi Confagricoltura Bari-Bat accoglie con favore l’attivazione dello Sportello di servizio al pubblico presso la sede dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, frutto del protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Puglia e Agea, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Una novità che l'organizzazione agricola legge come una risposta necessaria alle criticità che hanno frenato il comparto negli ultimi tempi. Per l’organizzazione di categoria, l’apertura dello sportello rappresenta una risposta concreta alle difficoltà riscontrate dalle aziende. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Gli agricoltori baresi promuovono lo sportello Agea-Regione: "Passo importante per ridurre burocrazia e distanze" Articoli correlati Imprese, burocrazia più snella. Banini: "Primo passo importante"Accolto con favore dalla Cna il contenuto del decreto Pnrr all’esame del Consiglio dei Ministri "che completa – dice Saverio Banini, presidente... Tariffe per l'acqua nei campi, esultano gli agricoltori baresi: sospese le richieste di conguaglioIl Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, su mandato della Regione Puglia che ha impegnato risorse pari a 1. Altri aggiornamenti su Gli agricoltori baresi promuovono lo... REGIONE AGEA Regione Puglia e Agea insieme per lo ‘Sportello di servizio agli agricoltori’Lo sportello, gestito da personale regionale formato da Agea, offrirà assistenza, consulenza e supporto agli agricoltori ... statoquotidiano.it Regione Puglia e Agea firmano protocollo per lo Sportello di servizio al pubblicoRegione Puglia e Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per l'attivazione dello Sportello di servizio al ... ilikepuglia.it