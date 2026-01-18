Burocrazia Spid e pasta col tonno | al President lo spettacolo Shamzy - Stato Interessante

Venerdì 23 gennaio alle 21, al Teatro President, Andrea Di Raimo presenta

Venerdì 23 gennaio alle ore 21 al Teatro President dopo "A casa mia" e "Testa di Caos", Andrea Di Raimo torna a teatro con uno spettacolo ancora più tagliente.Stato interessante mette a nudo con sarcasmo e cinismo le contraddizioni e le sfide dell’essere italiano. Dalla burocrazia infinita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

