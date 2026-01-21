ciak addio dopo 55anni allo storico negozio raffica di chiusure in arrivo in centro storico

Dopo 55 anni di presenza nel cuore di Reggio Emilia, Ciak si appresta a chiudere le sue porte. La notizia si inserisce in un quadro di numerose chiusure di attività storiche nel centro storico, segnando una fase di cambiamento per la zona. Con un semplice fiocco rosso, si conclude un’epoca, lasciando un segno nel patrimonio commerciale locale.

Reggio Emilia, 21 gennaio 2026 – Un fiocco rosso sulla porta, come per un ultimo regalo che sa di addio. In vicolo Trivelli, il negozio Ciak fissa il suo ultimo giorno: il 31 gennaio. Ma non è un caso isolato. È un tour amaro quello tra le vie del cuore di Reggio, dove i cartelli di liquidazione totale e ‘The Final Sale’ sono diventati la carta da parati di un centro che, a livello commerciale, fatica a riconoscersi. Si parte da Ciak. Inaugurata nel 1970, questa boutique di abbigliamento femminile ha vestito generazioni di reggiane. Nella sua epoca d’oro – quando all’inizio proponeva capi sia per uomo sia per donna – contribuiva a rendere subito riconoscibile e unico il vicolo cittadino con la sua insegna verticale rossa, calata dall’alto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

