La città di Siena piange la scomparsa del dottor Gianni Guazzi, noto radiologo che ha diretto per molti anni il reparto di Diagnostica in Emergenza-Urgenza presso l’azienda ospedaliero-universitaria locale. La sua attività si è concentrata sulla diagnostica d'urgenza, dove ha esercitato con grande professionalità e attenzione verso i pazienti. La sua perdita rappresenta un momento di lutto per il settore sanitario della zona.

Siena, 8 aprile 2026 – La medicina senese perde un pilastro della diagnostica d'urgenza. È morto il dottor Gianni Guazzi, il radiologo che per anni ha guidato con fermezza e rara umanità il reparto di Diagnostica in Emergenza-Urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria. Una perdita che colpisce al cuore il policlinico delle Scotte, dove Guazzi ha prestato servizio fino all’ultimo, senza far pesare la malattia che lo aveva colpito. Non è stato solo un tecnico dell'immagine radiologica, ma un dirigente capace di gestire la pressione costante del pronto soccorso con una serenità che faceva scuola. Chi ha lavorato con lui lo descrive come un professionista che non ha mai smesso di indossare il camice con spirito di servizio, garantendo la sua presenza nei corridoi dell’ospedale anche quando le condizioni di salute si erano fatte difficili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio al dottor Gianni Guazzi, guidava la diagnostica d’urgenza: “Medico di grande spessore umano”

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