La Serie A piange Commisso de Laurentiis | Persona di grande spessore umano e imprenditoriale

La Serie A si trova a dover affrontare la perdita di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso all’età di 76 anni. Figura di rilievo nel mondo del calcio e dell’imprenditoria, Commisso ha lasciato un segno importante sia sul campo che fuori. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per tutto il calcio italiano, lasciando un vuoto che si farà sentire nel panorama sportivo e imprenditoriale.

La Serie A si è svegliata con una notizia terribile: il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è morto all'età di 76 anni. La scomparsa è stata annunciata con una nota dalla stessa squadra toscana. Dalle prime ore del mattino sono tanti i messaggi diffusi per ricordare il presidente italo-americano che era malato da diverso tempo. Tra questi c' anche quello del patron del Napoli, Aurelio de Laurentiis, che lo ricorda così su X: “Con Rocco Commisso se ne va una persona di grande spessore umano e imprenditoriale. La mia sincera vicinanza alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alle sorelle Italia e Raffaelina, e a tutta la sua famiglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Lo sport piange Commisso. Abodi: “Innamorato della sua Fiorentina”. De Laurentiis: “Uomo di grande spessore” Leggi anche: Il Parma Calcio piange Rocco Commisso: "Un uomo di sport e di grande passione" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. La Serie A Women piange la scomparsa di Rocco Commisso. Cappelletti: “Ha creduto fortemente nel calcio femminile, ci mancherà”; Rocco Commisso, le reazioni alla morte del presidente della Fiorentina; La Fiorentina piange la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso -; La Fiorentina piange Rocco Commisso: Manchi. E mancherai sempre. Lo sport piange Commisso. Abodi: "Innamorato della sua Fiorentina". De Laurentiis: "Uomo di grande spessore" - Come comunicato dalla Figc, verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi delle leghe professionistiche italiane in questo weekend in memoria del presidente della Fiorentina ... adnkronos.com

La Serie A piange Commisso, de Laurentiis: "Persona di grande spessore umano e imprenditoriale" - La Serie A si è svegliata con una notizia terribile: il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è morto all'età di 76 anni. napolitoday.it

"Da lassù contribuirai al miracolo per la Fiorentina": Pupo ricorda Commisso - Il calcio piange la scomparsa del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: il club viola ha diffuso la notizia della sua dipartita all'età. tuttomercatoweb.com

La Fiorentina piange la scomparsa del suo presidente LA NOTIZIA https://qds.it/calcio-lutto-serie-a-morto-presidente-fiorentina-rocco-commisso/ #roccocommisso #fiorentina #lutto - facebook.com facebook

Addio a Zelico Petrovic Catania Football Club piange la scomparsa di Zelico Petrovic, che in maglia rossazzurra conquistò la promozione in Serie B nel 1975 e collezionò 160 presenze dal 1973 al 1977. Alla famiglia dell'ex portiere giungano le nostre sentite x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.