Il cordoglio di Masci per la scomparsa del dottor Manes | Un grande professionista e un uomo di elevato spessore morale

Il sindaco Masci esprime il suo cordoglio per la morte del dottor Emilio Manes, ricordandolo come un grande ortopedico e una persona di alto valore morale. Masci lo definisce un professionista di livello mondiale, evidenziando l’importanza della sua figura nel settore medico. La città perde un uomo che ha lasciato il segno nel suo campo e che sarà ricordato con affetto da colleghi e cittadini.

Parole di stima e affetto quelle del sindaco verso il chirurgo ortopedico che per 25 anni ha guidato il reparto all'ospedale Spirito Santo: "Pescara lo ricorderà per sempre" “Emilio Manes era un grande ortopedico e un grande uomo, un professionista di livello mondiale e una persona di elevato spessore morale”. Così il sindaco Carlo Masci ricorda il chirurgo ortopedico che per 25 anni ha guidato il reparto di Ortopedia dell’ospedale Santo Spirito, scomparso a 86 anni. “Credeva fortemente nel giuramento di Ippocrate, applicandone i precetti con una convinzione ferrea, e nella sua carriera ha aiutato tante persone ad affrontare e superare problemi di salute importanti e ha avuto la lungimiranza di trasmettere il suo sapere a chi lo affiancava, come fanno i migliori maestri.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Masci Manes

Il mondo del canottaggio italiano piange la perdita di Davide Tizzano, campione olimpico e figura di spicco del settore.

Il mondo dello sport e del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina dal 2017.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Masci Manes

Argomenti discussi: Morte Francesco Terra, il ricordo di Masci: Siamo tutti senza parole; Malore improvviso, il ristoratore Francesco Terra trovato morto in casa: aveva 48 anni; E' morto Don Carlo Brizzi, parroco alle Cinque Terre e a Migliarina.

Morte Francesco Terra, il ricordo di Masci: Siamo tutti senza paroleIl sindaco dopo il decesso, avvenuto per cause naturali: Il sorriso di Francesco, la sua simpatia, la sua bontà d'animo, erano i suoi segni distintivi ed è difficile credere che in un attimo sia svan ... ilpescara.it

Scoutismo: Masci, a Pompei dal 21 novembre l’assemblea nazionale. Attesi 1000 delegati di 500 comunità attive nel territorioIl Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci) si riunirà a Pompei dal 21 al 23 novembre 2025 per celebrare l’Assemblea Nazionale. L’incontro, dal titolo Sogni condivisi per costruire il domani ... agensir.it

Scomparso Luigi Bontempi, imprenditore e già assessore al Commercio. Il cordoglio del sindaco: "Un amministratore attento e un uomo dalla visione illuminata" - facebook.com facebook