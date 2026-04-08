È scomparso oggi a 80 anni l’ex allenatore della nazionale romena, noto per la sua lunga carriera nel calcio. Nel corso degli anni ha guidato diverse squadre italiane, tra cui il Pisa, il Brescia e l’Inter. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulla causa. La sua figura è ricordata per le numerose esperienze nel mondo del calcio internazionale e italiano.

Addio a Lucescu, aveva 80 anni. L’allenatore della nazionale romena aveva allenato in Italia anche il Pisa, il Brescia e l’Inter. Servizio di Andrea Domaschio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Mircea Lucescu è morto all'età di 80 anni: lutto nel mondo del calcioDopo un infarto cardiaco che lo aveva colpito venerdì scorso, Lucescu era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva.

Addio a una leggenda del calcio, Lucescu muore a 80 anni

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