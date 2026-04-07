Morte Lucescu addio all’ex tecnico dell’Inter | aveva 80 anni utto nel calcio internazionale

È deceduto a 80 anni l’ex allenatore di calcio noto per aver guidato una squadra di livello internazionale. La morte è avvenuta a Bucarest a causa di un malore cardiaco, con i tentativi di soccorso che si sono rivelati inutili. La notizia ha suscitato attenzione nel mondo sportivo, dove il tecnico ha lasciato un segno importante. La sua carriera ha attraversato diverse tappe nel calcio internazionale e nazionale.

di Paolo Moramarco Morte Lucescu, l’ex tecnico dell’Inter è scomparso dopo un malore cardiaco: inutili i tentativi dei medici, il tecnico si è spento a Bucarest. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Mircea Lucescu, storico allenatore rumeno, morto all’età di 80 anni dopo i gravi problemi cardiaci accusati negli ultimi giorni. Il tecnico si è spento presso l’Ospedale Universitario di Bucarest, dove era ricoverato in terapia intensiva. Lucescu aveva accusato un malore subito dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale rumena contro la Turchia. Le sue condizioni, inizialmente già delicate, sono peggiorate drasticamente nel corso delle ore, fino al decesso avvenuto nel giorno di Pasqua. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Morte Lucescu, addio all’ex tecnico dell’Inter: aveva 80 anni. utto nel calcio internazionale Morto Mircea Lucescu, mondo del calcio in lutto per la scomparsa dello storico allenatore. Aveva 80 annidi Angelo CiarlettaMorto Mircea Lucescu, il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa dello storico tecnico rumeno. Leggi anche: Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e Brescia Addio a Mircea Lucescu, morto a 80 anni l’ex allenatore di Inter e BresciaIl tecnico era ricoverato da giorni in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Universitario di Bucarest ... ilgiorno.it Mircea Lucescu è morto, calcio in lutto: l'ex CT della Romania si è spento a 80 anniLe condizioni del tecnico, che ha allenato anche in Italia, si erano aggravate dopo il malore accusato nei giorni scorsi. Lucescu era stato colpito da infarto mentre si trovava in ospedale. msn.com