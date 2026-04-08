Addio a Umberto Grampassi l' inventore modenese che ha esportato la macchina per la granita nel mondo

Si è spento recentemente un inventore modenese noto per aver portato nel mondo la macchina per la preparazione della granita. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale e tra gli imprenditori italiani. La sua invenzione ha avuto un impatto significativo sulla diffusione di questa tradizione culinaria, rendendola accessibile a livello internazionale. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della comunità e delle associazioni di settore.

La comunità castelvetrese e il tessuto imprenditoriale italiano dicono addio a Umberto Grampassi, l'uomo che con la sua genialità ha rivoluzionato il rito della granita portandolo in ogni angolo del globo. Imprenditore e inventore originario, Grampassi si è spento nella giornata di mercoledì 8. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Addio a Umberto Bossi. Il genio che ha cambiato la faccia della politicaIl Gran ciambellano Bruno Vespa quel giorno di primavera del 1996 è particolarmente eccitato; dopo trattative di settimane è riuscito a mettere... Leggi anche: Putin: “Nel 2025 la Russia ha esportato armamenti per 15 miliardi di dollari”