A Castelvetro, in provincia di Modena, si è spento oggi all’età di 91 anni Umberto Grampassi, noto imprenditore e inventore. È ricordato come colui che ideò la macchina per granite. La sua scomparsa è stata annunciata nelle prime ore del giorno. La comunità si stringe attorno ai familiari in questo momento di lutto.

Castelvetro (Modena), 8 aprile 2026 – Castelvetro piange Umberto Grampassi, imprenditore e inventore morto oggi a 91 anni. Figura molto conosciuta nel settore delle bevande e dell’innovazione alimentare, Grampassi è stato l’ideatore della macchina per la granita, intuizione che ha trasformato una semplice preparazione in un prodotto industriale diffuso in tutto il mondo. La sua invenzione non rappresentò soltanto un progresso tecnologico, ma contribuì a modificare abitudini di consumo e momenti di socialità. Con la sua visione imprenditoriale e la capacità tecnica, infatti, Grampassi riuscì a dare forma a un’idea destinata a entrare nella quotidianità di milioni di persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Umberto Grampassi, ideò la macchina per granite

Addio a Umberto Grampassi, l'inventore modenese che ha esportato la macchina per la granita nel mondoLa comunità castelvetrese e il tessuto imprenditoriale italiano dicono addio a Umberto Grampassi, l'uomo che con la sua genialità ha rivoluzionato il...

Addio a Piretti, il designer che ideò la sedia pieghevole esposta al MomaDalla sua mente visionaria sono nati oggetti di design iconici, come la sedia pieghevole Plia, vero oggetto di culto.

Addio a Umberto Grampassi, ideò la macchina per graniteCastelvetro piange l’imprenditore e inventore morto a 91 anni. Fu una figura molto conosciuta nel settore delle bevande e dell’innovazione alimentare ... ilrestodelcarlino.it

Castelvetro, è morto a 91 anni Umberto Grampassi: imprenditore che ha portato la granita nel mondoSocietà: Conosciuto per aver ideato la macchina per la granita e per aver trasformato un intuizione semplice in un successo industriale diffuso a livello globale ... lapressa.it