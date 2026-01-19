Addio a Piretti il designer che ideò la sedia pieghevole esposta al Moma
Se ne va Piretti, il designer che ha creato la celebre sedia pieghevole Plia, esposta al MoMA. La sua capacità innovativa ha dato vita a oggetti di design riconoscibili e funzionali, contribuendo in modo duraturo al panorama del design italiano. La sedia Plia resta un simbolo di ingegneria e stile, testimonianza del suo talento e della sua influenza nel settore.
Dalla sua mente visionaria sono nati oggetti di design iconici, come la sedia pieghevole Plia, vero oggetto di culto. Bologna dice addio a Giancalo Piretti, uno dei figli dell’Emilia che hanno saputo unire l’artigianalità al genio artistico, scomparso a 85 anni. Nato sotto le Torri nel 1940, nel ’60 Piretti approda all’Accademia di Belle Arti di Bologna, per poi insegnare Interior Design all’Istituto Statale d’Arte. In questo periodo inizia a lavorare come designer d’interni all’Anonima Castelli: un sodalizio che durerà dodici anni, con la progettazione di linee di mobili per casa, ufficio e collettività: un vero classico è anche la sedia Dsc 106. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
È venuto a mancare Giancarlo Piretti, il designer italiano noto per aver creato la sedia pieghevole Plia e il tavolo Platone. La sua produzione, caratterizzata da innovazione e funzionalità, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del design. La sua opera continua a essere riconosciuta per l’equilibrio tra estetica e praticità, contribuendo allo sviluppo di soluzioni d’arredo pratiche e durature.
