In Germania, le luminarie natalizie vengono ora utilizzate anche per celebrare il Ramadan, una decisione che ha lasciato molti sorpresi. La deputata Sardone si dice sconcertata, sottolineando come questa scelta rappresenti un cambio di passo rispetto alle tradizioni europee. In passato, le luci festive adornavano principalmente le città durante il Natale o altre ricorrenze radicate nelle nostre culture, ma ora questa tendenza si sta estendendo a festività differenti, creando nuove sfide per il rispetto delle identità culturali.

Una volta le luminarie seminate nelle capitali europee facevano riferimento al Natale, o a qualche festa tradizionale derivante dalle nostre radici culturali e tradizionali. Adesso, però, le nostre usanze rischiano di essere soppiantate dalla progressiva crescita dell’Islam nel Vecchio continente. Basti pensare al caso di Colonia, in Germania, dove le luci natalizie sono state presto sostituite da quelle per la festa musulmana del Ramadan. A darne notizia in una nota è stata l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone: «sono rimasta sconcertata di fronte a evidenti segni di un arretramento culturale da parte nostra e della forza dell’islamismo dall’altra». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio Natale, in Germania arrivano le luminarie per il Ramadan. Sardone: “Sono sconcertata”

