Aziende salentine cercano personale | 417 offerte di lavoro nel Salento

Il report settimanale di Arpal rivela che 417 posizioni aperte nelle aziende salentine sono state pubblicate in 158 annunci nel settore di Lecce. La causa principale di questa richiesta di personale deriva dalla crescita delle imprese locali, che cercano operai, tecnici e addetti amministrativi. Le aziende del Salento investono in nuove assunzioni per far fronte alla domanda crescente nel territorio. Queste opportunità si aggiungono alle numerose offerte di lavoro disponibili nella regione.
Numeri sensibilmente in ribasso rispetto a quelli di una settimana fa, ma intanto giovedì 26 febbraio al centro per l’impiego di Poggiardo si terrà un nuovo Recruiting day. A marzo altra possibilità LECCE – Sono 417 in tutte le offerte di lavoro nelle aziende salentine, presente nei 158 annunci pubblicati da Arpal nel consueto report settimanale, l’ottavo da inizio anno, per l’ambito di Lecce. Un sensibile calo rispetto ai numeri di sette giorni fa dove la richiesta arriva a 746 figure professionali richieste. Il settore delle pulizie svetta su tutti gli altri, mettendo a disposizione 68 posizioni. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Le aziende salentine in cerca di personale: 746 offerte di lavoro nel SalentoLe aziende del Salento hanno pubblicato 746 annunci di lavoro, a causa della crescente domanda di personale nella regione.
Offerte di lavoro in calo, nel Salento 261 posti disponibili nelle aziendeNel Salento, il numero di offerte di lavoro si riduce rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 261 posti disponibili.
