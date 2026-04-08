Addio a Pietro Gargano | ha raccontato Napoli per oltre sessant’anni

È morto Pietro Gargano, giornalista che per oltre sessant’anni ha scritto e raccontato Napoli. La sua carriera si è svolta tra inchieste, titoli e notti trascorse in tipografia, contribuendo a definire il racconto della città. La notizia si diffonde tra redazioni, telefoni e ricordi, portando alla memoria decenni di lavoro giornalistico e di storie condivise nel tempo.

Certe mattine Napoli sembra più fragile. Una notizia corre tra redazioni, telefoni e ricordi, e in un attimo fa riaffiorare decenni di titoli, inchieste, notti in tipografia e storie raccontate “da dentro”. È uno di quei momenti in cui la città si ferma e resta, semplicemente, in ascolto. >> Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ‘canta’ e subito la reazione di Francesca Tocca Nel mondo del giornalismo partenopeo, quando una voce così autorevole si spegne, non è solo un lutto: è come se venisse a mancare una bussola. Perché ci sono firme che non si limitano a descrivere i fatti: li interpretano, li contestualizzano, li consegnano alla memoria collettiva con rigore e passione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

È morto il giornalista Pietro Gargano, storica firma del Mattino. Per 60 anni ha raccontato Napoli e il mondoIl giornalista scrittore deceduto nella sua casa del centro storico, aveva 83 anni.

Addio a Giorgio Grassi. Per oltre 50 anni ha raccontato il Valdarno sulle colonne de La NazioneArezzo, 22 marzo 2026 – È scomparso questa mattina alle 10, all’ospedale Santa Maria alla Gruccia, dove era ricoverato da alcuni giorni, Giorgio...

Addio a Pietro Gargano, decano e maestro dei giornalisti de Il MattinoAddio a Pietro Gargano, decano dei giornalisti del Mattino, indimenticato caporedattore centrale fino al 2008 e attualmente - ad 83 anni - ancora una delle firme più prestigiose ... ilmattino.it

Addio a Pietro Gargano: ha raccontato Napoli per oltre sessant’anniÈ morto all’età di 83 anni Pietro Gargano, decano dei giornalisti napoletani e storica firma del quotidiano Il Mattino, testata a cui ha legato gran parte ... thesocialpost.it