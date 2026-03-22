addio a giorgio grassi per oltre 50 anni ha raccontato il valdarno sulle colonne de la nazione

È morto questa mattina alle 10 all’ospedale Santa Maria alla Gruccia Giorgio Grassi, noto giornalista che per oltre 50 anni ha scritto sul Valdarno sulle pagine de La Nazione. La sua scomparsa è stata comunicata dall’ospedale, dove era stato ricoverato negli ultimi giorni. Grassi aveva contribuito con approfondimenti e reportage sulla zona, lasciando un segno nel giornalismo locale.

Arezzo, 22 marzo 2026 – È scomparso questa mattina alle 10, all’ospedale Santa Maria alla Gruccia, dove era ricoverato da alcuni giorni, Giorgio Grassi. Aveva 94 anni ed era considerato il decano dei giornalisti del Valdarno, figura di riferimento per intere generazioni di cronisti. Per oltre cinquant’anni ha raccontato il territorio sulle colonne de La Nazione, seguendo l’evoluzione del Valdarno a cavallo tra due secoli e contribuendo a costruirne la memoria collettiva. Una presenza costante, autorevole, che ha fatto della cronaca – in particolare quella nera – il proprio ambito distintivo. Cronista di altri tempi, Grassi ha svolto il mestiere in un’epoca in cui non esistevano né internet né telefoni cellulari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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