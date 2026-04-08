Addio a monsignor Bruno Perazzoli parroco di San Paolo in città

Nella mattina dell'8 aprile è venuto a mancare monsignor Bruno Perazzoli, parroco di San Paolo in città, all'età di 88 anni. La notizia della sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità ecclesiastiche. Perazzoli aveva ricoperto il ruolo di parroco nella stessa chiesa per diversi anni, dedicandosi alla comunità locale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra i fedeli e i membri della parrocchia.

È deceduto all'età di 88 anni nella mattina dell'8 aprile monsignor Bruno Perazzoli, già parroco di San Paolo in città. Nato a Castel San Giovanni il 6 febbraio 1938, è stato ordinato presbitero l’8 giugno 1963. Nello stesso anno iniziò il suo servizio come collaboratore nella parrocchia di San. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Punto di riferimento per generazioni di giovani: addio a don Bruno Bertelli, storico parroco del forliveseDon Bruno, ordinato sacerdote a Forlimpopoli nel 1968, nel 1975 fu nominato parroco di Grisignano e, dal 1998, di San Martino in Strada Un nuovo... Addio a don Natale Garavini, storico parroco di San Giuseppe OperaioNato nel 1938 a Forlimpopoli, don Natale intraprese il percorso di formazione nei seminari di Bertinoro e Bologna, fino all’ordinazione sacerdotale... Addio a monsignor Bruno Perazzoli, parroco di San Paolo in cittàI funerali, presieduti dal vescovo Adriano Cevolotto, si svolgeranno venerdì 10 aprile alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Paolo, in città ... ilpiacenza.it È morto a 88 anni don Bruno Perazzoli, storico parroco di San PaoloÈ scomparso monsignor Bruno Perazzoli, storico parroco di San Paolo a Piacenza. Fino all'ultimo giorno, nonostante i numerosi acciacchi, don Bruno è stato ... piacenzasera.it